Украиной в целом и Киевом в частности продолжают управлять соратники президента-беглеца Виктора Януковича. Как сообщает Знай.юа, об этом в своем Фейсбук написал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко. Далее приводим его слова без изменений

Здесь ближайшее окружение Яценюка обеспокоено возвращением соратников Януковича во власть!

И я тоже очень обеспокоен!

Но для справедливости надо напомнить, что нынешние правительственные кадры были тогда на второстепенных ролях во власти.

А Министр иностранных дел Правительства Януковича - Яценюк вдохновенно хвалил и целовал Азарова;

начальница управления образования Киевской власти времен Черновецкого - Гриневич не замечала разграбления столицы;

Порошенко, то защищал диссертацию у Кивалова, то убедительно обосновывал Харьковские соглашения Путина-Януковича...

Гройсман до последнего вздоха на Майдане в Виннице защищал Януковича;

Кличко и сейчас руководит городом душа в душу, точнее гривна в гривну, с бывшим главой фракции Черновецкого Комарницким...

И ЭТИ ЛЮДИ и их фанаты рассказывают нам о том, как они боролись с "преступным режимом Януковича-Азарова-Черновецкого", а ныне стремятся не допустить возвращения этих "преступных старых политиков".