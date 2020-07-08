Подольский районный суд Киева признал недостоверной информацию журналистов Bihus.info о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам в Укроборонпроме

Об этом в Facebook сообщил адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец, пишет Канал 112.

Согласно опубликованным адвокатом документам, соответствующее решение суд принял 3 июля 2020 года.

"Недавно Игорь Гладковский в суде доказал то, о чем утверждал в СМИ почти полтора года", — написал Волынец.

Он отметил, что ответчики неоднократно не являлись в суд, чем затягивали рассмотрение дела.

"Информация, которая содержалась в указанной программе ("Наші Гроші" — ред.), получила широкий резонанс в обществе, вызвала появление многих публикаций негативного характера, в которых, фактически безосновательно, обвиняли Олега Гладковского в совершении таких действий", — написал Волынец.

По его словам, распространенная журналистами программы "Наші гроші" информация также стала основанием для открытия уголовных производств, в которых Олег Гладковский вынужден более года доказывать свою невиновность.

Напомним, указанное расследование было опубликовано 25 февраля 2019 года. Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, а первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский самостоятельно написал заявление об освобождении от исполнения служебных обязанностей до окончания расследования.