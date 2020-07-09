Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оскандалился очередными высказываниями по поводу захвата Украины

В одном из свих интервью одиозный политик пояснил, какие именно территории нашей страны интересуют Российскую Федерацию, передает «Диалог.UA».

Жириновский заявил, что России нужна практически вся Украина за исключением Львова и прилегающих областей.

«Вся Малороссия, Новороссия – вся. Но можем вас пожалеть. Я говорю, Львов отдать и прилегающие регионы. Но под названием Галиция», – выдал глава ЛДПР.

При этом он снова настаивает на том, что украинцы обязаны государственностью России и россиянам, ведь именно те, уверен политик, еще в Х веке образовали Киевскую Русь.

Кроме того, Жириновский советует украинцам забыть об украденном Россией Крымском полуострове:

«Мы войну не объявляли, раненых и убитых нету. Крым сам просился в состав России много-много лет. Я сам туда пытался приехать, ваши боевики меня не пускали, еще в 1992 году. В Киев я приезжал, и я всегда честно говорил: Крым - это Россия. И вот он вернулся к родным берегам, поэтому забудьте Крым».

Отметим, что раньше политик предложил внести изменение в Конституцию РФ, которое бы предусматривало вхождение других государств в состав РФ.

Жириновский считает, что благодаря этой норме все желающие смогут стать субъектами Российской Федерации, ускорив процедуру реинтеграции. Особенно, уверен он, это касается бывших союзных республик. Однако лидер ЛДПР не исключает и более широкой географии.

«Может, еще где-то появятся пророссийские силы: хоть в Финляндии, хоть в Монголии, хоть в Болгарии, или когда Сербию прижмут со всех сторон...», - заявил он.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

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