Скандальный российский политик Владимир Жириновский своеобразно отреагировал на погромы в США и то, что белые американцы становятся на колени перед чернокожими
В своем телеграмм-канале он написал, кто и за что должен просить прощения в этом мире, передает Politeka.net.
«Многим народам в современном мире придётся встать на колени за злодеяния их правителей, их государств и обществ. Белые американцы должны встать на колени не только перед неграми, но и индейцами, которых они уничтожали. Британцы – перед индусами, китайцами, африканцами. Бельгийцы – перед африканцами, особенно жителями Конго. Французы – перед африканцами, вьетнамцами. Немцы и японцы – перед всем миром. Турки – перед курдами и армянами. Арабы – перед курдами. Поляки, шведы, французы, немцы, монголы – перед русскими. Персы – перед соседними народами (грузинами в первую очередь)», – уверен лидер ЛДПР.
Сюда же он отнес китайских чиновников, которые должны покаяться перед согражданами, уничтоженными в годы «культурной революции».
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Перед кем должна стать на колени современная Россия, политик умолчал, однако написал следующее:
«Русские большевики должны встать на колени перед русским народом за то, что они столько беды и горя принесли за 73 года советского режима. Это будет своего рода признанием и искуплением вины за уничтожение миллионов и миллионов людей».
Ранее мы писали о том, что Жириновский пожелал оккупации Германии. Подобная реакция была вызвана тем, что в России до сих пор не утихают возмущения из-за того, что Соединенные Штаты Америки не упомянули Советский Союз в перечне победителей Второй мировой войны.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.
Как сообщала Politeka, обезумевший Жириновский пригрозил Украине из-за фильма.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.