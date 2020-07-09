10 місяців Владислава Криклія на посаді міністра транспорту та інфраструктури – це втрачені час і можливості для галузі і людей

Таку оцінку роботі міністра в інтерв’ю виданню mintrans.news дав голова парламентського підкомітету з залізничного транспорту Олександр Скічко, коментуючи ініціативу депутатів ВР зі збору підписів за відставку міністра Криклія.

«Ситуація в залізничній сфері катастрофічна; багато аеропортів вийшли з карантину у вкрай важкому економічному стані, але міністерство не надало їм навіть посильної допомоги; реформа Укртрансбезпеки повністю провалена. Ми бачили плани, презентації, але справа так і не зрушила з мертвої точки, реальних реформ в галузі немає. Ми зараз говоримо про

інфраструктуру в цілому, а не тільки про залізницю», – каже Олександр Скічко.

За словами нардепа, міністр інфраструктури, пообіцявши 10 місяців тому реформувати галузь, за весь цей час не спромігся навіть сформулювати план дій для реформування.

«Повинна бути одна стратегія розвитку інфраструктури, якої повинен дотримуватися міністр, у нас такого документа немає, і всі галузі розвиваються хаотично», – додав Скічко.

Голова парламентського підкомітету з залізничного транспорту наголосив на тому, погляд на ситуацію в галузі і діяльність міністра виняткового з юридичного боку, то дійсно, міністр має займатися формуванням стратегії і політики підприємств, і він не відповідає за фінансові результати та ефективність «Укрзалізниці» чи інших підприємств. Проте, це дуже формалізований і вузький підхід, що не сприяє розвитку галузі.

«У моєму розумінні, міністр повинен відповідати за підприємства, які знаходяться у віданні міністерства…. На жаль, є багато різних дій, часто спонтанних, десь може і вдалих, десь точно провальних. Але це не рівень міністра.», - наголосив народний депутат.

Відповідаючи на питання, чи є ініціатива із зібранням підписів за відставку міністра його власною, чи це узгоджена позиція транспортного комітету Ради, Олександр Скічко зауважив, що в Комітету було бажання ініціювати процедуру недовіри міністру, але цього питання не було в порядку денному, і, за процедурою розглянути його було неможливо. Проте, на наступному засіданні Комітету це питання буде знову підніматися, оскільки частина членів Комітети вже поставили свої підписи під поданням за відставку Криклія. Причиною цього стала фактична відмова міністра звітувати перед народними обранцями, що Криклій яскраво продемонстрував на попередньому засіданні Комітету, уникаючи відповідей на запитання.