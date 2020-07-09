Общественный деятель Андрей Пальчевский разнес бывшего президента за переговоры с Путиным
Как передает Politeka.net, в своем видеообращении на странице в Фейсбук (Чтобы посмотреть видео, долистайте страницу до конца) он жестко высказался по поводу обнародованных пленок, на которых экс-президент Украины Петр Порошенко мило беседует с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Только что переслушал замечательную пленку Порошенко-Путин, где Порошенко жмет руку Путину, а тот его обнимает. До этого Порошенко говорит Путину о том, что он готовится вручить «героев» ко Дню победы», - заявил Пальчевский.
Общественный деятель отметил, что возникает ощущение, будто мы живем в дурдоме.
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«Потом он нам рассказывает про бандита Путина, а потом он нам рассказывает, что не было никакой победы. А потом люди, которые поверили один одному, а другие другому чублятся, убивают друг друга. Вместо учебников истории, написанных порохоботами и другими существами подобного типа, дайте лучше детям послушать пленки, может они вырастут умнее нас», - отметил эксперт.
Как известно, ранее нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиозапись разговора Порошенко с Путиным. Переговоры состоялись в апреле 2015 года, через два месяца после боев за Дебальцево.
Напомним, что Порошенко был выгоден конфликт на Донбассе, Пальчевский назвал причину: "У них есть право голоса".
Как сообщала Politeka, большинство киевлян поддерживают Андрея Пальчевского, опрос.
Также Politeka писала, что Пальчевский высказался об идее второго языка: "Хватит морочить голову, вы нам скажите, когда будут достойные зарплаты и пенсии!".