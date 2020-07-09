8 июля, стало известно, что ”прихватить” себе лакомый медиа-ресурс решил никто иной, как один из ключевых медиа-олигархов страны Игорь Коломойский

Причем взялся за это дело Игорь Валерьевич не на шутку, сразу же включив ”рубильник” своей пропагандисткой машины под названием ”1+1”, которая тут же взялась ”крутить тему”, передает Власти.нет.

Утром 8 июля группа ”1+1 медиа” разослала на почтовые ящики украинских СМИ заявление, что ООО ”1+1 Интернет” с уставным капиталом в 2391 гривну подало документы на участие в конкурсе АРМА на управление ”Украинским медиа холдингом”.

И уже вечером, в итоговом выпуске ”ТСН” выходит сюжет, в котором ”плюсы” начинают явно давить на АРМА с целью заполучения холдинга.

”Назревает скандал вокруг конкурса на управление ”Украинским медиа холдингом”, – говорит в сюжете ведущая. – Регистрация (заявок участников) завершилась в прошлую пятницу, однако уже на этой неделе, говорят участники, к этому списку пытались добавить еще одного конкурсанта”.

Далее в сюжете исполнительный директор ”1+1 медиа” Александр Белый делает заявление: ”По достоверной информации, на этой неделе появился шестой участник, что противоречит условиям конкурса. Этого участника связывают с органами государственной власти”.

Конечно же, это далеко не первый случай, когда медиа-ресурсы Коломойского занимаются пропагандой в угоду олигарха. Когда Игорю Валерьевичу нужно получить невероятные скидки на электроэнергию для своих ферросплавных заводов в ущерб государству – вся его медиа-машина работает на создание нужного общественного мнения. Когда необходимо ”сбить” с пьедестала неугодных Коломойскому политиков – ”плюсы” каждый день будут выпускать о них негативные сюжеты.

Когда нужно ”приструнить” несговорчивого президента Зеленского, ”ТСН” скажет нужные вещи в вечернем эфире.

А тем, по которым у действующего президента с олигархом сегодня развиваются конфликты, предостаточно – ”антиколомойский закон”, вопрос возвращения ”Приватбанка”, МВФ, Центрэнерго и так далее.

Вспомнить хотя бы, чьими руками был отправлен в ”нокаут” премьер-министр Алексей Гончарук. Как известно, Рада отправила его в отставку после обнародования записей его разговоров, которые, как потом выяснила СБУ, монтировались на компьютере журналиста 1+1, работающего в программе нардепа Александра Дубинского, известного как ”говорящая голова” Игоря Коломойского.

Общественная организация ”Институт массовой информации”, которая мониторит соблюдение журналистских стандартов украинскими СМИ, не раз фиксировала ”джинсу” и материалы с признаками «черного пиара” на медиа-ресурсах Коломойского, пишет "Лига.нет". К примеру, в октябре 2019 года 28% материалов на сайте ”ТСН” эксперты ИМИ признали такими, что нарушают стандарты журналистики. Примерно столько же таких материалов – 26% -аналитики зафиксировали на сайте УНИАН, который также принадлежит Коломойскому.

Зачем олигарху еще несколько десятков СМИ? Очевидно, что для того же. Новые СМИ – возможность получить еще более широкую аудиторию для достижения своих целей и реализации своих интересов. В условиях же продолжающихся конфликтов между Коломойским и Зеленским, ”УМХ” – еще один мощный ресурс в руках олигарха для завоевания умов украинцев и дополнительный рычаг давления на президента Зеленского.

Отдаст ли в итоге АРМА холдинг Сергея Курченко в руки Игоря Коломойского – станет известно уже в самое ближайшее время.