Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» вважає, що за місце голови Національного банку України розгорнулися бої, оскільки там створено механізм із заробляння грошей

Про це Андрій Пальчевський сказав в прямому ефірі 112 каналу.

«Як можна було допустити, що Національний банк – мозок і серце економіки, перетворився в механізм заробляння грошей для купки жалюгідних мерзотників. Тому за те, хто прийде на місце глави Нацбанку розгорнулися бої», - упевнений Андрій Пальчевський.

Він вважає, що Національним банком буде керувати олігархічний клан. «Скажіть, чи вірите ви, що Національний банк не буде управлятися олігархами? Немає таких. І я теж не вірю», - сказав Пальчевський.

За його словами, Україна повинна стати конкурентоспроможною, щоб позбутися зовнішнього управління.

«Якщо ми не станемо конкурентоспроможними, освіта, виробництво, діджіталізація – ми приречені на злидні і на те, що нами будуть керувати «поросята», «соросята», «козенята» і ось ці олігархи, які несуть нам піт і сльози, будуть ще проливати нашу кров... Потрібно вирвати Україну зі злиднів», - упевнений Андрій Пальчевський.