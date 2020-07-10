Скандальная запись телефонного разговора между Петром Порошенко и Владимиром Путиным, обнародованная на пресс-конференции народного депутата Украины Андрея Деркача, мгновенно стала самым обсуждаемым событием среди украинцев
Громкий диалог прокомментировал и главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг., генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос, пишет Znaj.ua.
"Разыгранная искренность" и ненужные "корабельные сосны"
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В ходе диалога, датированного апрелем 2015 года – а это через 2 месяца после ожесточенных боев за Дебальцево, речь шла о подготовке мирных переговоров и визит в Киев определенного представителя трехсторонней контактной группы. При этом, разговор не имел конфликтного характера, а больше напоминал "дружескую беседу", во время которой Порошенко поздравил Путина с 1 мая.
ЧП: Так я горжусь тем, что у меня рейтинг доверия и поддержки не падает.
ВП: Ну, слава Богу. Это очень важно, что бы люди доверяли. Самое главное. Это ключевое.
ПП: Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое.
ВП: Обнимаю. До свидания, давайте.
Главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг отреагировал на обнародованную скандальную запись лаконично, но довольно саркастически. Как подчеркнул Анатолий Матиос, факт появления данной телефонного разговора между Путиным и Порошенко удачно отражают 2 цитаты доктора Хауса и соответствующие им изображения:
- "Все люди врут!"
- "Если можешь разыграть искренность, можешь разыграть все, что угодно!"
Стоит отметить, что последние несколько недель не уступают по уровню резонансных "проколов" другие политики. Разговор главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и главы президентской фракции Давида Арахамии, известного в обществе как "корабельная сосна", заявление об официальном разрешении подработки для нардепов и выложенное Михеилом Саакашвили видео беседы с известным украинским предпринимателем Игорем Гуменными – это лишь их незначительная часть.
"У нас не только свои кадры, но и предпринимательские с большой буквы ХОЗЯЕВА собственного дела. Но в государственных офисах ни HR, ни headhunters на наших нет. А может и есть, но такие успешные и не нужны? Если нам кто-то из-за границы диктует, помимо всего, кто нас должен учить реформам, то становится очевидно, что на самом деле происходит в нашем образовании, медицине, экономике и других важных сферах. Для нас у тех "совершенных" иностранцев из стран демократии всегда своих ненужных "корабельных сосен" и "торпед" хватает", – отмечает генерал-полковник юстиции запаса Анатолий Матиос.