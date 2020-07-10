Скандальная запись телефонного разговора между Петром Порошенко и Владимиром Путиным, обнародованная на пресс-конференции народного депутата Украины Андрея Деркача, мгновенно стала самым обсуждаемым событием среди украинцев

Громкий диалог прокомментировал и главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг., генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос, пишет Znaj.ua.

"Разыгранная искренность" и ненужные "корабельные сосны"

В ходе диалога, датированного апрелем 2015 года – а это через 2 месяца после ожесточенных боев за Дебальцево, речь шла о подготовке мирных переговоров и визит в Киев определенного представителя трехсторонней контактной группы. При этом, разговор не имел конфликтного характера, а больше напоминал "дружескую беседу", во время которой Порошенко поздравил Путина с 1 мая.

ЧП: Так я горжусь тем, что у меня рейтинг доверия и поддержки не падает.

ВП: Ну, слава Богу. Это очень важно, что бы люди доверяли. Самое главное. Это ключевое.

ПП: Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое.

ВП: Обнимаю. До свидания, давайте.

Главный военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг отреагировал на обнародованную скандальную запись лаконично, но довольно саркастически. Как подчеркнул Анатолий Матиос, факт появления данной телефонного разговора между Путиным и Порошенко удачно отражают 2 цитаты доктора Хауса и соответствующие им изображения:

"Все люди врут!"

"Если можешь разыграть искренность, можешь разыграть все, что угодно!"

Стоит отметить, что последние несколько недель не уступают по уровню резонансных "проколов" другие политики. Разговор главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко и главы президентской фракции Давида Арахамии, известного в обществе как "корабельная сосна", заявление об официальном разрешении подработки для нардепов и выложенное Михеилом Саакашвили видео беседы с известным украинским предпринимателем Игорем Гуменными – это лишь их незначительная часть.

"У нас не только свои кадры, но и предпринимательские с большой буквы ХОЗЯЕВА собственного дела. Но в государственных офисах ни HR, ни headhunters на наших нет. А может и есть, но такие успешные и не нужны? Если нам кто-то из-за границы диктует, помимо всего, кто нас должен учить реформам, то становится очевидно, что на самом деле происходит в нашем образовании, медицине, экономике и других важных сферах. Для нас у тех "совершенных" иностранцев из стран демократии всегда своих ненужных "корабельных сосен" и "торпед" хватает", – отмечает генерал-полковник юстиции запаса Анатолий Матиос.