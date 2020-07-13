Пересмотр Минских соглашений не понравится участникам Нормандской четверки

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время пропагандистской передачи на канале Россия 1, передает Politeka.net.

В частности, он решил прокомментировать недавние заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова о необходимости пересмотра пакета Минских соглашений.

"Свидетельствует ли это (заявление Резникова) о нежелании Киева решать эту проблему, или это свидетельствует о невозможности руководства Киева решать эту проблему, или одновременно – мы смотрим на заявления украинского руководства, которое все чаще и чаще, все более настойчиво говорит о том, что минские договоренности нужно менять. Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает – мы пока не знаем", – отреагировал личный пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также пригрозил, что выход Украины из минского комплекса мер будет иметь крайне негативные последствия.

"В данном случае насильно мил не будешь. И выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве", – продолжил Песков в эфире программы.

Подытоживая, Дмитрий Песков также обвинил Украину в том, что она якобы не выполняет ничего в рамках реализации соглашений.

Стоит отметить, что после таких угроз со стороны Пескова на Донбассе очередная эскалация конфликта.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям сил ООС, используя артиллерийские системы 152- и 122-мм калибра, 120- и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В результате обстрелов 5 бойцов Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевую травму.



Силам ООС также приходилось использовать оружие для подавления огня со стороны противника. За сутки бойцам ВСУ удалось ликвидировать трех оккупантов, еще восемь были ранены.

Напомним, боевики пошли в атаку в ООС: завязались жесткие бои, ВСУ выстояли.

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