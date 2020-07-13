Бажання поновити свої права, повернути майно та покарати винного є абсолютно нормальним для людини, яка потерпіла від рук колишнього народного депутата ВРУ Ігоря Скосаря

Про це 9 липня під час круглого столу «Бізнес під прицілом: чому українському бізнесу дедалі частіше загрожує небезпека?», що відбувся у пресцентрі «Стоп корупції», заявив адвокат АО «LES» Дмитро Безмаль, пише Стопкор.

Скосарю закидають купівлю мандата депутата Верховної Ради, погрози вбивством одного з бізнесменів та привласнення мільйонів доларів цього ж підприємця.

«Людина, яка є потерпілою в цьому злочині – у неї два бажання. Перше – це поновити свої права і повернути собі своє майно, що абсолютно логічно. І друге – це щоб той злочинець поніс покарання», – наголосив адвокат.

Безмаль додав, що Дніпровський районний суд Києва розглядає клопотання про взяття під варту Скосаря через погрози вбивством.

На круглому столі були зроблені й інші гучні заяви. Наприклад, відома українська бізнесвумен Людмила Русаліна заявила, що її бізнес-партнер Микола Петренко зізнався у причетності до замовних справ.

У свою чергу депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв разом зі своїм адвокатом розповіли про результати приватного розслідування. За їхніми словами, убивці трирічного сина Соболєва, причетні також до ряду інших гучних вбивств.