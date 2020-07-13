Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» уверен, что падение рейтинга пропрезидентской партии будет стремительным из-за ежедневных ошибок представителей власти.

Об этом Андрей Пальчевский сказал в эфире телеканала 112.

«Ситуация с поиском кандидатов у «зеленых» выглядит как китайская мудрость. Очень тяжело найти черную кошку в черной комнате, особенно, когда ее нет… Думаю, скоро они начнут предлагать представителям других партий попробовать на «зеленой» волне. На «зеленой» волне ничего не получится ни в Киеве, ни в других регионах. Зеленая команда не имеет шансов преодолеть 5% барьер по Киеву… Падение у них будет стремительным, потому что каждый день совершаются ошибки», – сказал Андрей Пальчевский.

Он считает, что кадровая политика власти завела страну в тупик.

«У нас люди возлагали на нового президента и его команду особые надежды. Ему доверили управление страной прекрасно понимая, что у него нет опыта ни в подборе кадров, ни в работе с Национальным банком, ни в работе с таможней. Но кадровая политика сегодняшнего руководства завела страну и их самих в полный тупик», – уверен Андрей Пальчевский.