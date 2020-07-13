В СМИ устроили кампанию по дискредитации общественного деятеля Андрея Пальчевского

Андрей Пальчевский — лидер общественного мнения, журналист и общественный деятель, который открыто критикует действия власти, включая президента Украины Владимира Зеленского, Офис президента, Кабмин и мэра Киева Виталия Кличко.

Политический аналитик Александр Кочетков прокомментировал Politeka.net ситуацию с атакой на Пальчевского. По его мнению, за этим может стоять окружение Зеленского.

«Исходно, как очень многие, Пальчевский позиционировал себя, как часть, поддерживающая Владимира Зеленского, как кандидата в президенты… Через некоторое время он перешел к критике, сначала мягкой, потом более жесткой. Соответственно, в лагере Зеленского всех, кто критикует, а уж тем более раньше поддерживал, - считают просто предателями. И в Офисе Зеленского считают, что политикой имеет право заниматься исключительно Зеленский и те, кого он для этого принимает на работу. Все остальные – не имеют права заниматься политикой, они якобы действуют в своих корыстных интересах и против страны. То есть все кампании против Пальчевского и тому подобных критиков – координируются из Офиса Зеленского, его ближайшим медийным окружением», - поделился своим мнением Кочетков.

Аналитик добавил, что в «очернении» Пальчевского используются примитивные технологии, унаследованные от экс-президента Петра Порошенко.

«Для этого используют все те же технологии, которые использовались при Порошенко. Они буквально унаследовали вместе с исполнителями в ряде случаев, то есть вот эти вот ботофермы и так далее. Довольно быстро часть из них перешла на работу на Офис Зеленского. Не на Зеленского. Тут очень важно подчеркнуть. Зеленский вообще находится где-то в облаках, и о многом творящемся от его имени он просто не подозревает. Ему это неинтересно. А вот эта борьба за него от его имени ведется его окружением. Технологии исключительно очернические, никаких других там придумать не в состоянии, поскольку они в политике дилетанты, да и используют принцип «казаться, а не быть», - уточнил Кочетков.

По словам аналитика, борьба против Пальчевского ведется, чтобы не дать тому победить на мэрских выборах.

«Пальчевский претендует на мэра Киева, а туда же претендует, скажем, Николай Тищенко, который считает, что он больше делает и больше этого заслуживает, поскольку ближе к Андрею Ермаку (Глава ОП, - ред.), и соответственно борьба против Пальчевского ведется, в первую очередь, чтобы не дать ему победить на мэрских выборах в Киеве», - резюмировал аналитик.

Другой эксперт, глава киевского отделения политической партии Николая Томенко "Рідна країна" Александр Федоренко предположил, что атака в СМИ на Пальчевского может быть связана с его главным конкурентом на предстоящих выборах Виталием Кличко.

По его словам, Пальчевский и Томенко – «это два реальных конкурента Кличко», поэтому, конечно, будет вестись работа против них обоих.

Напомним, недавний соцопрос ОО «Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ», касающийся симпатий жителей столицы, показал, что Пальчевский с небольшим отрывом следует сразу за Кличко (23,9% голосов) и находится в рейтинге на втором месте с 22,6% поддержки жителей столицы.

Как объяснил глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, рейтинг Кличко упал на 5%, зато Пальчевский нарастил популярность примерно на столько же. Это позволило общественному деятелю фактически сравняться со своим главным оппонентом.

Ранее мы сообщали, нынешняя мэрия боится, что став мэром, Пальчевский раскроет схемы времен Кличко.

В частности, правоохранители уже изучают материалы по нескольким уголовным делам, связанным с коррупционными схемами нынешнего мэра Кличко и его приближенных. Одно из них касается хищения бюджетных средств, выделенных на строительство Сырецко-Печерской линии столичного метро. По заявленным данным, общая стоимость соответствующего проекта составляет 6 миллиардов гривен.

Победителем тендера на строительство стала компания ОАО «Киевметрострой». При этом указывается, что руководство КГГА в лице мэра способствовали такому результату. Изначально заказчик должен был дать компании аванс в размере 30% от суммы договора, однако в КГГА добились того, чтобы сумма аванса составила 95% от общей стоимости.

Таким образом, компания получила авансом 2,6 миллиарда гривен из бюджета города. Однако используются миллиарды не на строительство метро, а ложатся на депозитный счет в один из государственных банков Украины. Благодаря этому компания также авансом получает прибыль в качестве процентов в размере примерно 139 миллиона гривен. Как выяснилось, эти средства «обналичиваются» благодаря Кличко и и. о. председателя КГГА Николая Поворозника.

Напомним, Пальчевский раскритиковал власть за пустые обещания и беспомощность: «У людей нужно спросить…»

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