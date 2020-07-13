После громкой аварии в Киеве Верховная Рада приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей за совершение смертельного ДТП в пьяном виде

Голосование за соответствующий законопроект прошло в парламенте 13 июля. За его принятие проголосовали 282 нардепа, против – 13, воздержались – 33, не голосовали – 37.

Депутаты согласились обсудить законопроект по сокращенной процедуре, а затем минутой молчания почтили память семьи, погибшей в страшном ДТП в Киеве накануне. После голосования за законопроект внеочередное заседание Верховной Рады было закрыто.

Закон предусматривает увеличение штрафов за целый ряд нарушений ПДД, а также усиление уголовной ответственности за нарушения ПДД, которые привели к телесным повреждениям средней тяжести, и те же действия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, нарушения, что повлекли смерть одного человека или тяжкие телесные повреждения пострадавших будут караться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет. Нарушения, что повлекли гибель нескольких лиц - от 5 до 10 лет с лишением права управлять авто на срок от 6 до 8 лет. Те же действия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будут предусматривать лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять авто на срок от 7 до 10 лет.

12 июля в Киеве на Столичном шоссе в масштабном ДТП погибла семья, в том числе двое детей. На трагический случай отреагировал лично президент Украины Владимир Зеленский, который потребовал ужесточения ответственности за езду в пьяном виде. В то же время, еще 3 июля он подписал закон об отмене уголовной ответственности за пьяное вождение.

Напомним, Зеленский сделал срочное заявление о резонансном ДТП, упомянув скандальный закон.

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