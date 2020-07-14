Государственная экологическая инспекция подвела итоги работы за июнь месяц

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Приводим слова автора без комментариев:

Подвели итоги работы ГЭИ за июнь месяц.

Общая сумма рассчитанных убытков, причиненных государству нарушениями природоохранного законодательства – 100 млн 152 тыс 549 грн. Почти 92% убытков (91 млн 738 тыс 44 грн) – нанесены неустановленными лицами.

За месяц провели 2141 проверку. Составили 2267 протоколов об админнарушении. Штрафные санкции наложены на 2109 нарушителей на общую сумму 681 тыс. 238 грн, из которых в государственный бюджет взыскано 664 тыс 833 грн.

В правоохранительные органы направлено 94 материала по признакам преступления против окружающей среды (ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины). Открыто 58 уголовных производств.

Претензий и исков за месяц было предъявлено на общую сумму 2 млн 131 тыс 441 грн. В добровольном и принудительном порядке через решение судов взыскано 7 млн 133 тыс 548 грн.