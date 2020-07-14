Новосозданная политическая сила, о создании которой объявили только 1 июля, заручилась поддержкой киевлян и согласно опроса, проведенного Центром Разумкова с результатом в 6,2% от тех избирателей, кто определился с выбором попадает в Киевский городской совет

Политологи отмечают высокий электоральный потенциал новой политической силы, который может распространиться на всю страну.

«И уже понятно, что «Победа Пальчевского» будет претендовать на фракции если не во всех регионах, то в большинстве», - заявил Алексей Голобуцкий. Политическая сила Пальчевского, по мнению эксперта, отберет часть голосов у представителей, как у Слуги Народа, так и «Оппозиционной платформы – За жизнь!».

Социологи заявляют, что по состоянию на сегодня в городской совет проходят сразу семь партий. Среди них: “Европейская Солидарность” - 20,4%, “Слуга Народа” - 19,3%, “УДАР” - 11,5%, “Оппозиционная платформа - За жизнь” - 10,6%, “Батькивщина” - 7,5%, “Победа Пальчевского” - 6,2%, “Сила и Честь” - 5,1%.

Другие партии пока не дотягивают до проходного барьера. Самыми ближайшими на данный момент являются Партия Шария - 2,5% и “Украинская стратегия Гройсмана” - 2,2%.

В то же время, поддержка Блока Александра Омельченко находится на грани статистической погрешности. Из-за этого партия бывшего мэра рискует не попасть в горсовет.

Также Центр Разумкова сообщает, что исследование было проведено в Киеве с 20 июня по 2 июля 2020 года. Опрошено 2025 респондентов. Теоретическая погрешность составляет 2,3%.