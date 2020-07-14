Лидер политической силы «Победа Пальчевского» считает, что легализация игорного бизнеса в Украине не поможет поднять экономику страны. Об этом Андрей Пальчевский сказал в эфире телеканала News One.

«Была «квартализация» страны, а сейчас начнется «катранизация» страны. От слова «катран» - место, где играют незаконно на большие деньги. Карточные «катраны» существовали и существуют, а сейчас они получат легальность. В приоритетах нашего государственного развития, стоит легализовать игорный бизнес? Такое впечатление, что игорный бизнес и никакой другой построит нам школы, детсады, дороги. И приводят в пример нам больших президентов прошлого, например Франклина Рузвельта... Мне трудно представить, как миллионы наших безработных получат работу в этом всеукраинском «катране», - сказал Андрей Пальчевский.

Он также добавил, что верит, что Украину можно сделать великим государством. «Я верю, что мы можем сделать Украину великой. Но для этого должны быть люди, которые должны понимать, что Украина для них больше, чем собственная жизнь», - резюмировал Пальчевский.