Николай Томенко раскритиковал новый законопроект о помощниках нардепов, который "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" протаскивают в парламент

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев.

Сегодня ВР рассматривает законопроект депутатов из фракции Зеленского и Порошенко, который позволяет работать помощниками народных депутатов всем желающим, без высшего или даже средне специального образования?!

Еще продолжаются дискуссии относительно депутатов-дураков, которые случайно попали в высший законодательный орган страны и не успели получить высшего или хотя бы средне специального образования, как планируется узаконить и статус «безосвітніх» помощников депутатов, которых мы финансируем из бюджета. Информирую, что содержание депутатов, их помощников и в целом ВР стоит нам лишь в 2020 году более 2 миллиардов гривен.

Зато теперь помощниц или помощников можно набирать прямо с знаменитых сайтов знакомств!

Напомню, что мой законопроект об обязаельности высшего образования для депутатов ВР не поддержали в предыдущем созыве, а сейчас считается, что для написания законов и управления государством достаточно пройти Трускавецкие курсы или быть в родственных или иных близких отношениях с «законодателями».

Ленинским, точнее Зе-Ленинским путем идут депутаты Верховной Рады Украины!

П.С. Слова «кухарка» и «модель» использую как народные метафоры и никоим образом не хочу обидеть профессиональных и патриотических работников кулинарного и модельного направлений!