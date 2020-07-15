Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» возмущен принятием закона об игорном бизнесе и хочет обратиться в связи с этим к Президенту Украины

Об этом Андрей Пальчевский сказал в своем блоге на Фейсбуке.

«Только что с отвращением узнал, что наши народные избранники, так называемая «зеленая волна», они же слуги, а теперь враги народа, приняли решение про игорный бизнес по вынесению последних копеек из наших семей. Нам карантин, нам нищета, а им игорные заведения, потому что других заведений, несмотря на заявления руководителей, явно не будет. Кроме отвращения у меня это ничего не вызывает», – заявил Андрей Пальчевский.

Он сказал, что не собирается об этом молчать и хочет обратиться к Президенту Украины. «Клянусь – напишу президенту. Позвоню по телефону... Это дело так оставлять нельзя», – сказал Пальчевский.

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Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 14. Juli 2020