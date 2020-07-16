Пленарное заседание Верховной Рады, которое состоялось 16 июля, выдалось по-настоящему горячим. Кроме утверждения нового "избирательного" Закона, одним из резонансных событий стало назначение новых глав Нацбанка и Антимонопольного комитета Украины, пишет Знай.юа. Но вот избранные кандидатуры на эти должности вызвали откровенное "Против" не только у немалого количества нардепов. Двукратный "карт-бланш" прокомментировал и военный прокурор Украины 2014 – 2019 гг., генерал-полковник юстиции запаса, кандидат юридических наук Анатолий Матиос.

Для усиления дипломатических способностей и перевоплощения в "гильотину" – мало времени

По словам военного прокурора Украины 2014 – 2019 гг, эти назначения следует называть не иначе, как "карт-бланш", выданный господину Шевченко и госпоже Пищанской Президентом и Парламентом.

"Эти две должности имеют сверхстратегическое значение для нашей экономики, как и у любой страны. Для стабильности и прогнозируемости государственной монетарной политики, отсутствия олигархической монополии в различных сегментах экономики – то есть для наших с вами карманов. Когда глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призывает нашу власть не вмешиваться в деятельность НБУ, то ее нужно мягко, но настойчиво призвать – не стоит МВФ сверхмощно вмешиваться в деятельность НБУ. Мы можем сотрудничать, уважая независимость друг друга, без инициирования, например, обысков чьих домов", – отмечает Анатолий Матиос.

Как отметил генерал-полковник юстиции запаса, обоим из них нужно как преодолеть ряд личных "усовершенствований", так и спланировать гигантский пласт работы – и времени на это фактически нет.

"Если господину Шевченко надо усилить свои переговорно-дипломатические способности не только с МВФ, то госпоже Пищанской придется стать, если не "топором", то "секатором" и "гильотиной" тотальным монополиям нескольких украинских финансово-промышленных групп и группочек точно. И время пошло – его мало! Посмотрим, что произойдет с этими двумя карт-бланшами, которые гарант наших прав и свобод выдал сейчас руками украинских – не всегда и не всех вменяемых – парламентариев", – отмечает Анатолий Матиос.