Лидер политической силы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский признался, что имеет проблемы с олигархами из-за того, что говорит правду

Об этом он поделился в интервью "КП в Украине".

«Людям не очень интересна правда, они не любят правдорубов. Сейчас говорить правду не такое большое геройство, как в тоталитарные времена. Но это все равно приносит проблемы. На меня обижаются большие люди, особенно олигархического порядка, начинаются гонения. Но ничего, мы потерпим", - сказал он.

Пальчевский отметил, что готов усугублять конфронтацию с олигархами: "Я считаю, что олигархат – это главное зло для Украины. Пусть они вызывают меня на дуэль. Мне все равно, Коломойский это, Ахметов, Пинчук, Порошенко или кто-то другой. Я готов. Готовы ли они – вот вопрос".

Глава "Перемогы Пальчевського" напомнил, что президент Зеленский обещал бороться с олигархами, но не справился. "Моментально сам попал в этот капкан. Но после него хотя бы могут открыться перспективы. Если бы у власти остался Порошенко, он бы завинтил гайки так же, как Путин. Он бы тоже, вдохновленный Путиным, остался бы у власти до 2036 года", - считает политик.