Общественный деятель Андрей Пальчевский уверен в необходимости изменений в Киеве

"Страна изменилась, изменилось время – и должна измениться столица. Нам все время навязывают архаичность: давайте посадим больше деревьев, которые были, перестроим мост, который строили 50 лет назад, такой же, только в десять раз дороже", - сказал он в интервью журналисту "КП в Украине".

"Мне нравится Киев, который будет. Ностальгия – хорошее чувство, но на ней, на каштанах и туях далеко не уедешь", - отметил Пальчевский.

Андрей Пальчевский настаивает, что Киеву нужны новые гостиницы, больницы, вокзалы, аэропорты. "И самое главное – нормальные дома для жилья. Не эти высокие "человейники", которые заслоняют небо и солнце, а здания гуманной этажности – в пять-шесть этажей, чтобы было вровень с исторической застройкой", - добавил он.

"Структура современного города должна соответствовать двум вещам - обеспечивать людские потребности и природные", - уверен Андрей Пальчевский.