Общественный деятель Андрей Пальчевский озвучил свою позицию по спасению экономики Украины

Как передает Politeka.net, об этом Пальчевский сообщил у себя на Фейсбук-страничке. Вместе с ним ситуацию комментировал экономист Алексей Кущ (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, была раскрыта экономическая платформа партии "Перемога Пальчевського".

"Для того, чтобы сделать великую Украину, нам надо выиграть вот эту бесконечную 30-летнюю войну с бедностью", - отметил общественный деятель.

По словам Куща, будут открыты два фронта: "Первый украинский фронт мы откроем против внешних кредиторов и второй - против внутренних олигархов... Мы против принципа "с бедных по нитке, а коррупционеру особняк - на юге Франции". Как можно меньше налогами облагать труд и как можно больше облагать капитал".

"То есть нам необходимо перенести налоговое бремя с простых людей на олигархический отряд", - подтвердил Пальчевский.

Что касается государственных предприятий, Кущ уверен, что над ними следует установить суверенитет - чтобы они были таковыми не только по названию, но и государственными по сути.

"Вы ж понимаете, что выдрать их из цепких лапок олигархов - будет стоить, как минимум, пота и слез, а, скорее всего, крови", - парировал Пальчевский.

"Должно быть просто сильное государство. Сейчас оно оккупировано олигархами и внешними кредиторами. Нужно вернуть государству ту силу, которая будет способна восстановить суверенитет над экономикой, социальной системой, и государственными компаниями", - заявил экономист.

По поводу внешнего долга Украины, Пальчевский и Кущ сошлись на мнении, что следует добиваться реструктуризации.

"Мы однозначно против принципа погашения долгов до последнего украинца. Мы выступаем за то, чтобы с кредиторами договариваться о реструктуризации... Мы за то, чтобы государство сейчас все свои ресурсы направляло на нужды простых украинцев. Сейчас время позаботиться о простом человеке", - отметил Кущ.

"Давайте говорить серьезно. Если вы дали взаймы 10 гривен - то это ваша проблема, но если Украина взяла 100 или 200 миллиардов - это их проблема. Вот это и есть позиция партии "Перемога Пальчевського". Нам маленькие деньги не нужны, маленькие деньги от них только подпитывают олигархическую систему", - заявил Пальчевский.

По словам последнего, "сегодняшнее недовольство властью будет таким, что другого выхода, как заботиться о человеке, и найти людей, которые это будут делать, не остается".

Напомним, Пальчевский раскрыл, каким должен быть Киев: "На каштанах и туях далеко не уедешь".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл украинцам глаза на схемы в НБУ.