Андрей Пальчевский и член его команды, известный экономист Алексей Кущ анонсировали запуск экономической платформы

Она будет ориентирована на увеличение благосостояния украинцев и развитие малого и среднего бизнеса, об этом Андрей Пальчевский сообщил в своем Facebook.

«На вершине нашей пирамиды политических и экономических приоритетов будет находиться простой украинец, а не олигарх или кредитор. Мы против налогового принципа: с миру по нитке – богатому новое имение на юге Франции», - сказал экономист.

Создатели обещают уделить особое внимание противостоянию наибольшим «врагам» украинской экономической системы – олигархам и кредиторам, которые загоняют нашу страну в долги.

«Мы с единомышленниками открываем два украинских фронта: первый фронт – против внешнего управления кредиторов, а второй – против внутреннего правления олигархов», - заявил А. Кущ.

Кроме того, Пальчевский в своем видеообращении пообещал уменьшить налоги, и обеспечить справедливость для каждого.

«Нам необходимо перенести налоговое бремя с простых людей на «олигархический отряд»», - уверен лидер политсилы «Перемога Пальчевского».