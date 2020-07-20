Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о "кривой падения" доверия к власти

Пальчевский опубликовал видеокомментарий у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

"Ответы Разумкова, почему падает доверие к власти... Он пишет, что "кривая падения всегда характерна для любой власти". Ну, конечно, в нашей стране, где любая власть, неважно какая, зеленая, синяя, красная, имеет свой народ в течение 30 лет... Только перед выборами вы нам ничего не рассказывали о том, что будете падать так стремительно. Перед выборами вы нам рассказывали, что Порошенко плохой, он - вор, он будет в тюрьме, все остальные коррупционеры тоже будут там. А, оказывается, они прекрасно себя чувствуют, еще лучше... А Петя вообще расцветает буйным цветом, скоро будет спасителем, "Кудряшка Сью-2". Уже и забыли, что он воровал - на фоне новых "зеленых человечков". Вот эти пострашнее, чем те, которые были в Крыму", - заявил Пальчевский.

Ранее мы сообщали, Пальчевский разнес работу парламента, назвав две фатальные ошибки, которые надолго останутся в памяти украинцев.

"Что можно сказать об этом парламенте? Я думаю, что два решения, которые они сделали, а именно земля и игровой бизнес, это все, что останется в памяти народа. Неважно, что они сделают еще, даже, если будут принимать плохие решения. Есть фатальные решения...", - заявил Пальчевский.

Эксперт сравнил парламент при экс-президенте Петре Порошенко и нынешний, назвав основную разницу. По его мнению, сегодняшние депутаты подобны Ванькам-встанькам.

Напомним, что Пальчевский рассказал, сколько платят нардепам за «нужные» решения: «От пяти до пятнадцати тысяч долларов...»

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл свои истинные намерения: "Хочу быть не просто политиком, а воплотить в жизнь..."