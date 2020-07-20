Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» записал и опубликовал видео на своей странице в Facebook. В нем он раскритиковал интервью спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

«Прочитал ответы Разумкова. Он пишет, что «кривая» падения всегда характерна для любой власти. Ну, конечно, в нашей стране, где любая власть: зеленая, синяя, красная «имеет» свой народ в течение тридцати лет. Только перед выборами вы нам ничего не рассказывали, что будете падать так стремительно», - возмущается успешный предприниматель.

Также общественный и политический деятель высказал недовольство тем, что власть не сдержала свое предвыборное обещание справедливо наказать коррупционеров.

«Вы нам рассказывали, что Порошенко плохой, он будет сидеть в тюрьме. Все остальные коррупционеры тоже, а оказывается они прекрасно себя чувствуют. Еще лучше, чем раньше. А Петя вообще расцветает буйным цветом. Скоро будет, как «Кудряшка Сью» - часть вторая. Уже и забыли, что он воровал на фоне новых зеленых человечков. Вот эти пострашнее, чем те, которые были в Крыму», - резюмировал А. Пальчевский.