Николай Томенко рассказал подробности относительно внеочередной сессии, на которую сегодня собираются депутаты

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Оптимисты убеждают, что у депутатов проснулась совесть и они решили дополнительно поработать для народа несмотря на объявленные 45-дневные каникулы.

Пессимисты считают, что лучше бы они не собирались, потому что опять наголосуют антинародных законов.

А реалисты знают, что на самом деле нынешнее заседание имеет главную цель - запустить закон об игорном бизнесе.

Чтобы это сделать нужно отклонить 3 постановления об отмене решения ВР относительно Закона о легализации азартных игр.

Ведь оборудование для казино и игровых залов уже закуплены и привезены в Украину, взятки за лоббизм - заплачены, а Президент и его команда убеждена, что кэш от игорного бизнеса, которому разрешили не платить налоги в течение 2 лет - это главный ресурс для победы на местных и будущих парламентских и президентских выборах!

Итак, когда Вам будут рассказывать патриотические вещи о трудолюбивых депутатах, профессиональную ВР и честного спикера - знайте, что на самом деле сегодня праздничный день для игорной мафии и создателей страны лудоманов.

Правда, в повестке дня есть еще одно «важное решение» - о разблокировании закона о металлоломе и «зеленые тарифы», где продолжается борьба между энергетическими парламентскими лоббистами известных олигархов.

П.С. Для информации.

До сих пор ходят легенды о кэшевых соратниках Ющенко, которые перевозили «честно заработанные деньги за продажу должностей» в Швейцарию, ростовский кэш Януковича в Камазах и банковские спецоперации имени Гонтаревой в интересах тогдашней власти… - и как видим, это бывшим президентам не очень помогло сохраниться при власти на 2 срок!