Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» уверен, что в Украине налоговые обязательства должны взять на себя олигархи, а не простые люди. Об этом Андрей Пальчевский сказал в эфире телеканала News One.

«Налоговое бремя с простого человека нужно переложить на олигархат. На наш этот олигарх отряд, во главе которого шагает кудрявый Петя Порошенко», – сказал предприниматель.

По его убеждению, коррупционные связи продолжаются при приходе каждого нового президента.

«ДНК коррупции, которую наследуют у нас, не обрывается на каждом новом президенте. Она становится продолжением того, что когда-то заложил Леонид Данилович Кучма. Он заложил олигархическую систему и ни один президент не объявил ей войну», – сказал Андрей Пальчевский.