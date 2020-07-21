В партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" раскрыли свою позицию по поводу задержания экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака и потребовали изменить кадровую политику, избавившись от зарубежных "проходимцев" и дав дорогу опытным украинским управленцам

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОПЗЖ.

«Задержание в Польше Славомира Новака за коррупционные действия, совершенные в Украине, стало показательным примером того, к чему приводит засилье "варягов" на высших управленческих должностях. Эти назначения являются важнейшим инструментом внешнего управления Украиной, против которого последовательно выступает "Оппозиционная платформа – За жизнь"», – подчеркнули в политсиле.

В ОПЗЖ полагают, что скомпрометировавшие себя на родине, не имеющие профильного опыта работы деятели, которые стремятся получить теплое местечко в Украине, подвергают опасности экономическую и социальную сферы нашей страны.

«Зачастую единственное преимущество таких "специалистов" ‒ иностранный паспорт и готовность исполнять любые пожелания и приказы "вашингтонского обкома". Разумеется, ни о какой работе на благо Украины, ради ее развития и речи быть не может. Перед "варягами" ставилась и ставится одна задача: ускоренная распродажа Украины по минимальной цене, в том числе за счет провоцирования социальных и экономических катаклизмов, способствующих падению цены активов, инфляции, снижению уровня социальной защиты населения», – отметили в партии.

В связи с вышесказанным ОПЗЖ заявляет о необходимости радикального пересмотра кадровой политики.

«Единственный выход в этой ситуации – обеспечить привлечение украинских управленцев из числа профессионалов, которые любят и понимают свою страну», – считают в политсиле.

В ОПЗЖ подчеркнули, что Зеленский и его команда, судя по всему, не собираются идти по единственно правильному и продуктивному пути привлечения украинских специалистов, а поэтому - должны подать в отставку.

«Президент Владимир Зеленский, поддерживающий такую ущербную, уничтожающую Украину политику, должен уйти в отставку, как и вся эта власть. Управлением страной должны заниматься опытные и подготовленные украинцы. Это залог нашей независимости и суверенитета», – подытожили в ОПЗЖ.