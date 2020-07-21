Верховная Рада подписала законопроект, который сократит молодость украинцам

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3718, в котором идет речь о снижении официального возраста молодежи до 29 лет. Таким образом, возраст молодежи в Украине будет приближен к Европе, передает Politeka.net

В проекте идет речь о том, что законы Украины сегодня устанавливают очень широкие возрастные рамки, что приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста. Уменьшение же возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период – то есть, именно когда молодые люди больше других нуждаются в поддержке.

Подход к понятию «молодежь», по мнению Рады, не совпадает с подходом ООН, согласно которому людей молодого возраста можно считать в возрасте от 15 до 24 лет. А вот в стратегии Европейского союза возрастные рамки установлены на уровне 13-30 лет.

Также, этот законопроект предлагает создать специальный Нацсовет по вопросам молодежи при Кабинете министров Украины, который предусматривает расширение сети молодежных центров и внедрение молодежных работников на местах для эффективной молодежной работы.

Также создается Украинский молодежный фонд, который будет выдавать гранты на поддержку идей, инициатив и проектов молодежи, а также институциональные гранты.

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