Нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова вважає, що Володимир Зеленський не розпустить Верховну Раду

Журналіст видання "Сьогодні" нагадала депутату, що рівно рік тому відбулися вибори в парламент і в серпні закінчується річний імунітет для народних обранців дев'ятого скликання, передає Politeka.net.

На питання, чи може Володимир Зеленський розпустити цю Раду, Третьякова відповіла:

"Я думаю, що підстави є, але, я думаю, що розпуску не буде".

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський може розігнати нинішній склад Верховної Ради вже наприкінці літа-початку осені

Принаймні, варіант розгону глава держави розглядає, повідомляє український політолог, співзасновник «Українського інституту майбутнього» Юрій Романенко з посиланням на джерела в Офісі президента.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його інформацією, Зеленського все більше злить нинішній склад парламенту, а також те, що де-факто він не контролює більшість. Правда, що дасть такий розвиток подій самого президента, не зовсім зрозуміло.

«Ну буде своїх 140-150 людей, як і зараз. Але доведеться йти на коаліційний уряд. Рада буде більш роздробленою. Єдиний виграш потенційно - більш монолітна фракція. Але це залежить від того, як будуть формувати списки. А враховуючи як у Слуг народу все безглуздо, то не здивуюся, якщо просто продадуть місця по франшизі на місцях. Адже партійна структура СН в регіонах – фікція», – підкреслює Романенко.

Він не виключає, що подібні погрози – ні що інше як спроба Офісу президента налякати «слуг народу», зробивши їх більш поступливими після провалу програми Кабміну.

«Але це все одно, що їжачка голою ж*ою лякати», – резюмував політолог.

Нагадаємо, Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами по карантину і штрафами.

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