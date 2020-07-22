Мэр Киева Виталий Кличко, "смотрящий" Денис Комарницкий и народный депутат Николай Тищенко украли 80 млн грн на строительстве Подольского моста

В настоящее время Национальная полиция расследует дело о хищении средств, сообщает ресурс народного депутата Александра Дубинского dubinsky.pro.

Отмечается, что предварительный ущерб от махинаций Кличко и Комарницкого оценивают в 80 млн грн. Однако сумма может корректироваться - правоохранители все еще продолжают следственные действия и устанавливают круг лиц, причастных к преступлениям.

Досудебное расследование по делу о хищениях во время строительства Подольско-Воскресенского моста началось еще в мае 2019 на основании информации Государственной аудиторской службы Украины.

Полиция установила, что распорядители бюджетных средств, генподрядчик и еще два предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве.

“В конце прошлой недели в рамках досудебного расследования было проведено 17 обысков у возможных организаторов и исполнителей схем. Изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которые подтверждают причастность фигурантов к преступлению”, - сообщили у Дубинского.

В период с 2002 по 2017 годы всего на строительство Подольско-Воскресенского моста из киевского бюджета выделили 4,7 млрд грн.

“Главным распределителем программы на протяжении 2017 года был Департамент строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа Киевского городского совета”, - уточняется в отчете Государственной аудиторской службы.

Средства в размере 1 044,7 млрд грн были выведены через компанию “Эко-буд-трейд”.

“Именно эту компанию связывают с именем смотрящего за Киевом Дениса Комарницкого: предпринимателя, сопредседателя фракции “Блока Леонида Черновецкого” в Киевсовете VI созыва. “Эко-буд-трейд” — компания-прокладка без собственных строительных мощностей и сотрудников. Привлекает на работы субподрядные организации. В том числе и ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском” на 757 млн грн, принадлежавшее бывшему президенту Петру Порошенко”, - резюмируется в материале dubinsky.pro.

Напомним, ранее у Дубинского акцентировали внимание, что подобные схемы Комарницкий проворачивает с ведома мэра Киева Виталия Кличко.

“Есть все основания полагать, что в ходе постройки мостового перехода будет еще один многомиллиардный пример коррупционных схем под предводительством Кличка/Комарницкого и их приспешников”, - сообщали СМИ.

Отметим, что ранее народный депутат Гео Лерос рассказал, что Николай Тищенко также имеет отношение к управлению фирмой "Эко-буд-трейд" через свою сестру Юлию и ее мужа Германа Блинова.