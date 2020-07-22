Владимир Путин вручил Украине приглашение "на казнь", как это сделал Сталин 81 год назад

Об этом в своем блоге для Обозревателя пишет журналист Андрей Пионтковский, сообщает Politeka.

"Путин вручил Украине такое же приглашение на казнь, как и Сталин четырем балтийским государствам 81 год назад: инкорпорируйтесь, господа, инкорпорируйтесь на договорной основе по добровольному согласию, а иначе вам будет намного хуже. Три страны тогда вынужденно покорились палачу и на полстолетия прекратили свое государственное существование", – напомнил уроки истории публицист.

Пионтковский отмечает, что Украина на мировой шахматной доске имеет на сегодняшний день более благоприятную позицию для сопротивления российской агрессии, чем Финляндия в 1939 году против СССР.

"И по своему оборонному потенциалу и по уровню международной поддержки. Тем не менее, агент Кремля "Козырь", обладающий загадочным неограниченным влиянием на украинского президента, с 12 июля 2019 года (первый подписанный им с Сурковым протокол) до 15 марта 2020 года (сделка с новым куратором Козаком) последовательно шаг за шагом проводил капитулянтский курс легализации в правовом и политическом поле Украины российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО и фактического присоединения Украины к ОРДЛО", – продолжил Андрей Пионтковский.

Журналист акцентировал внимание на том, что "Козырь" от имени украинского государства раз за разом брал обязательства выполнять различные российские "хотелки", выдавая их за пункты минских соглашений.

"В то самое время, когда мировое сообщество осуждало именно РФ и вводило против неё санкции за невыполнение базовых первоочередных требований минских соглашений – прекращение огня и вывод своих военнослужащих, "добровольцев" и тяжелых вооружений с территории Украины", – пишет эксперт.

Однако, указывает Андрей Пионтковский, план Козака-Козыря по созданию Консультативного совета ОРДЛО-Украина (15 марта) стал красной чертой для украинского гражданского общества.

"Проснувшегося, наконец, после годичного дурмана, и он был сорван. Сползание Украины к добровольному присоединению к ОРДЛО было приостановлено, что вызвало бешеную реакцию в Кремле. Концентрированным политическим выражением накопившейся кремлевской ярости явился хамский ультиматум Козака от 9 июля. Дни после 9 июля 2020 года стали решающими для судьбы украинской государственности. У Украины нет своего барона Маннергейма. Но, оказалось, что украинский политический класс способен в критический момент выдвинуть из своей среды коллективного Маннергейма", – убежден Пионтковский.

Автор обращает внимание на то, что секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба в очень сходной стилистике оперативно отреагировали на ультиматум Кремля.

Журналист приводит выдержку из одного из этих достойнейших ответов "украинского коллективного Маннергейма": "Если Россию не устраивает положение какого-то украинского закона или законопроекта, то это проблема России, а не Украины. Мы – независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными. Ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть наш закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" иных стран. Мы очень сильно рассчитываем на то, что Россия займет конструктивную ответственную позицию по минским договоренностям, и начнет с первого и важнейшего правила, закрепленного в них – это полное и всеобъемлющее прекращение огня. Точка"

В связи с этим ответом, Андрей Пиотковский задается вопросом: готов ли президент Владимир Зеленский присоединиться к этой декларации.

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