Отсутствие опыта и коррупционный шлейф сыграют против кандидата в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирины Верещук.

Как сообщает Знай.юа, об этом говорится в материале Апострофа «Выборы мэра Киева: что известно о кандидате от "слуг" Ирине Верещук».

Проанализировав карьерный путь кандидата, издание пришло к выводу: у столицы появился риск получить мэра без опыта, принципов и коррупционным шлейфом. «Киев и не таких градоначальников видел. Вопрос только в том, готовы ли киевляне потерять очередные 5 лет, которые можно было бы посвятить развитию столицы», — говорится в материале.

Пиком управленческой карьеры Ирины Верещук было кресло мэра города Рава-Русская на 8 тысяч жителей во Львовской области в 7 км от границы с Польшей. Верещук избралась в 2010 году от партии Сергея Тигипко «Сильная Украина» и оставила пост за 3 месяца до окончания каденции из-за серии скандалов. В период ее мэрства пункт пропуска Рава-Русская – Гребенне стал контрабандистским центром Западной Украины. «Скоро у Киева будет шанс догнать и перегнать Рава-Русскую под мудрым руководством нового (новой) мэра», — считает политолог Константин Бондаренко.

Кроме того, мэр засветилась в крупном земельном скандале. В 2011 году решением сессии горсовета под индивидуальную жилищную застройку выделили почти 400 земельных участков. «Это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю своим приближенным людям», — написал экс-нардеп Владимир Парасюк. Один из участков получил в собственность отец Ирины Верещук. Десяткам местных жителей, свое право на землю пришлось отстаивать с боем. Их принуждали оформлять участки через частную фирму «Земсервис», которую возглавлял шурин Верещук Ярослав Смык. Стоимость услуг конторы была в разы выше рыночной — 7 тыс. грн.

В 2013-ом году мэр получила и не задекларировала 200 тыс. долларов. Кроме этого, Злоумышленники взломали припаркованный на улице автомобиль мэра и похитили сумку, в которой оказалось 30 тыс. долларов и документы на выделение земли. После серии скандалов Верещук сложился с себя полномочия мэра. «Город был не в лучшем состоянии. На 3 месяца его просто оставили без хозяина, можно так сказать», — рассказывает Николай Зинько, который принял Рава-Русскую после побега Верещук.

В период президентских выборов 2019 года Ирина Верещук агитировала против кандидата Владимира Зеленского и предостерегала украинцев голосовать за «комика». «Ее позиция диаметрально изменилась, как только в ЗеКоманде появилась вакансия. Так вчерашняя оппонентка Зеленского прошла в Раду по списку его партии, возглавила в ней подкомитет по госбезопасности и обороне, стала одним из главных спикеров фракции и «адвокатов» самого президента. Видимо, в благодарность ее и удостоили шанса попробовать себя на выборах мэра Киева», — пишет Апостроф.