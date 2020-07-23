У Верховній раді України зареєстрували законопроект № 3927, який передбачає створення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері транспорту.

Про це повідомив народний депутат України, голова підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко, передаеє "РБК-Україна".

Проектом закону передбачається створення Національної комісії, яка буде здійснювати державне регулювання, моніторинг і контроль в сфері транспорту у сфері транспорту.

«Надзвичайно важливо створення НКРТ. Насамперед, ця комісія має запобігти невиправданим маніпуляціям з цінами і тарифами з боку монополістів на ринку транспортних послуг. За 10 місяців ми так і не отримали законопроекту для розгляду від міністерства транспорту та інфраструктури, тому ми закінчили роботу з депутатським корпусом над своїм власним проектом закону. Перед тим ми провели слухання, багато консультувалися з бізнесом та основними стейкхолдерами, яких може стосуватися новий закон. Урахували всі зауваження. І сьогодні зареєстрували», - повідомив Скічко.

У законопроекті йдеться про користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування, управління повітряним рухом, а також спеціалізовані послуги в річкових, морських портах, морських рибних портах та аеропортах.

Нагадаємо, раніше екс-перший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи «Укрзалізниці» залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.



У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів «Укрзалізницею» на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, наголосивши, що це призведе до подорожчання їх продукції і втрати конкурентоспроможності на світових ринках.



Раніше свій проект закону надало на обговорення Міністерство інфраструктури України, однак Європейська бізнес асоціація виступила з різкою критикою документу. Запропонована Міністерством модель фінансування НКРТ ставила під сумнів незалежність регулятора, відтак міністерський законопроект навіть не відправляли на розгляд у парламент.