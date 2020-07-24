З призначенням у ДПС України нового керівництва ні для кого не стане таємницею те, що найближчим часом слід очікувати нововведення. Адже, за народною мудрістю, «нова мітла мете по новому». І, напевно, традиційно нові зміни й «революційні ініціативи», насамперед, на собі відчує та ланка платників податків (представників бізнесу і простих громадян), яка справно і своєчасно сплачує податки до бюджету, але діяльність якої постійно є предметом для перевірок та основою для звітної статистики фіскалів. Іншими словами, продовження практики, що мала місце при попередньому керівництві. Нічого принципово нового, проста ротація.

Але, незважаючи, що контрольні функції і сервісні послуги з боку ДПС залишаються без змін, певні зрушення, що були запроваджені фіскалами останнім часом, примушують відійти від цих скептичних настроїв і не можуть не привертати нашої з вами уваги. Неймовірно, але новим предметом для вивчення і аналізу стає діяльність чисельної армії так званих «горе забудовників», які, нібито, не мають коштів для завершення будівництв, бенефіціарів - власників нерухомості і предметів розкоші, як правило, не в Україні. Співвідношення обсягів їх фінансових операцій і частки відрахувань від цих операцій у державний бюджет викликає не подив, а принципову незгоду з таким становищем. Фінансові оборудки значні, а податки, що сплачуються по них, мінімальні, а, інколи, і взагалі відсутні.

І саме головне - ці зміни у діяльності ДПС стають реаліями. У планах фіскалів - вивчення у взаємодії з податковими органами іноземних країн джерел походження коштів у наведеної категорії юридичних і фізичних осіб, перевірка конкретних фактів законності користування податковими пільгами, вивчення інструментарію "цінних паперів" при виведенні коштів фізичних осіб і будівництві за готівку.

Приємні новини. Отже побажаєм фіскалам удачі і досягти практичних результатів у цій важкій роботі.