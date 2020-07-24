Новые люди с «чистыми помыслами» в руководстве страны используют для давления на Кличко методы предыдущих президентов – Порошенко и Януковича.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал политолог Вадим Карасев, комментируя выступление Дубинского на праймериз «Слуг народа».

Он напомнил выступление Дубинского на праймериз, когда тот описал «медиа киллерство» Кличко на «1+1» и предложил начать войну компроматов с помощью правоохранителей.

«Там сидел Президент, Разумков, Шмыгаль, Ермак. Все сидели, но никто ничего не сказал, что как это так – при чем мы тут к Киеву? При чем мы к правоохранительным органам? Новые лица, новая политика, новые люди, с «чистыми помыслами и руками», а фактически методы предыдущих президентов используют. И Порошенко любил это, и Янукович тоже любил», – подчеркнул Карасев.

По словам эксперта, в ближайшее время можно ожидать атаки на Кличко.

Как известно, ранее блогер Елена Монова на своей странице Фейсбук со ссылкой на канал DubinskyPro опубликовала видео с праймериз кандидатов в мэры Киева от «Слуги народа». На опубликованном видео во время своего выступления в присутствии Президента Украины Зеленского, спикера Верховной Рады Разумкова, главы Офиса Президента Ермака и Премьер-министра Шмыгаля, нардеп Александр Дубинский заявляет, что он обсуждал с Президентом использование силового ресурса на киевских выборах против Кличко.

«Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40%, а у нас – 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем (Зеленским – ред.) говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов», – сказал Дубинский.

Также нардеп напомнил историю сентября прошлого года, заявив сидящим в зале Президенту и спикеру Верховной Рады, что лично вел дискредитирующую информационную кампанию против Кличко на «1+1».