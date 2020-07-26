Рейтинги кандидатов в мэры Киева изменились: лидерами являются действующий мэр Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский

Об этом стало известно из социсследования, которое было проведено ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 15 июля.

Согласно опубликованным данным, рейтинги кандидатов в мэры Киева изменились и выглядят следующим образом:

Первое место с 23,8% голосами опрошенных киевлян лидирует Виталий Кличко. Сразу за ним, с поддержкой 22,7% респондентов, находится Андрей Пальчевский.

Если бы мэрские выборы в Киеве проходили уже сегодня, то за Николая Томенко (Рідна країна) отдали бы 10,5% голосов.

Далее рейтинги кандидатов в мэры Киева выглядят так: Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%, Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%, Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%, Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%, Сергей Притула («Голос») – 3,9%, Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%, Алексадр Омельченко – 3,3%.

Отметим, выборы мэра Киева состоятся в октябре 2020 года.

Как отметил директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, Кличко стремительно теряет свои позиции с октября прошлого года - в целом на 5%. В это время его главный оппонент Пальчевский нарастил поддержку приблизительно на столько же. В итоге, разрыв между ними составляет всего 1,1%.

Также он отметил, что более 41% киевлян недовольны работой действующего мэра из-за частого отключения горячей воды и скандалов со стройкой мостов.

Лагутов уверен, что на кресло мэра могут рассчитывать Николай Томенко и Андрей Билецкий, которые, по предварительным данным набирают по 10% голосов каждый.

Кроме рейтингов по выборам мэра Киева, жителям столицы предложили ответить на вопрос, какую политическую силу они поддерживают.

Результаты опроса:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Партия «УДАР» Кличко составила 9,3%.

Напомним, ранее писали, Андрей Пальчевский отбирает голоса у Зеленского и ОПЗЖ, - эксперт











