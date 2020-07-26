Рейтинги кандидатов в мэры Киева изменились: лидерами являются действующий мэр Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский
Об этом стало известно из социсследования, которое было проведено ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 15 июля.
Согласно опубликованным данным, рейтинги кандидатов в мэры Киева изменились и выглядят следующим образом:
Первое место с 23,8% голосами опрошенных киевлян лидирует Виталий Кличко. Сразу за ним, с поддержкой 22,7% респондентов, находится Андрей Пальчевский.
Счета украинцев массово опустошают, раскрыта дерзкая схема: "Банкомат съедает карту и..."
Больно смотреть: Асмус в откровенном платье переборщила с пафосом после разрыва с Харламовым, видео конфуза
Валюха из "Сватов" сразила наповал домашним образом в платке и дерзкой футболке: "Красавушка"
Красотка-жена Кошевого из «Квартал 95» свела с ума видом без одежды: топ самых горячих фото
Если бы мэрские выборы в Киеве проходили уже сегодня, то за Николая Томенко (Рідна країна) отдали бы 10,5% голосов.
Далее рейтинги кандидатов в мэры Киева выглядят так: Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%, Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%, Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%, Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%, Сергей Притула («Голос») – 3,9%, Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%, Алексадр Омельченко – 3,3%.
Отметим, выборы мэра Киева состоятся в октябре 2020 года.
Как отметил директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, Кличко стремительно теряет свои позиции с октября прошлого года - в целом на 5%. В это время его главный оппонент Пальчевский нарастил поддержку приблизительно на столько же. В итоге, разрыв между ними составляет всего 1,1%.
Также он отметил, что более 41% киевлян недовольны работой действующего мэра из-за частого отключения горячей воды и скандалов со стройкой мостов.
Лагутов уверен, что на кресло мэра могут рассчитывать Николай Томенко и Андрей Билецкий, которые, по предварительным данным набирают по 10% голосов каждый.
Кроме рейтингов по выборам мэра Киева, жителям столицы предложили ответить на вопрос, какую политическую силу они поддерживают.
Результаты опроса:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Победа Пальчевского» – 14,0%
Партия «УДАР» Кличко составила 9,3%.
Напомним, ранее писали, Андрей Пальчевский отбирает голоса у Зеленского и ОПЗЖ, - эксперт