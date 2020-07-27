“Смотрящий” за Киевом Денис Комарницкий взял под контроль столичную организацию партии “ВО “Батькивщина”

Об этом рассказали экс-глава оболонской ячейки партии, депутат Киевсовета Ольга Веремеенко, а также Telegram-канал ЗЕландия.

“Глава Оболонской районной организации «Батькивщины» вышла из партии, публично заявив о том, о чем мы писали ранее - городская ячейка партии Тимошенко захвачена застройщиками из «молодой команды» - Денисом Комарницким и другими”, - сообщил ТГ-канал.

В свою очередь Веремеенко в публикации на своей странице в Facebook отметила, что она почти 20 лет состоит в партии и для нее решение о выходе стало вынужденным.

“Почему я так поступаю? Ответ очень прост - Киевская партийная организация «ВО «Батькивщины» окончательно взята под контроль строительным лобби Киева. Я не для того столько времени, сил и ресурсов положила на благо общего результата, чтобы теперь отстаивать интересы застройщиков. Я не могу действовать в ущерб громаде Киева. Я не могу беспрекословно и молча голосовать так, как скажет новоявленное руководство Киевской партийной организации «ВО «Батькивщины»”, - заявила депутат.

В комментариях Ольгу Веремеенко поддержали другие представители киевской “Батькивщины”, а некоторые сообщили, что также вышли из партии по той же причине.

“Держитесь, я тоже вышла из партии 6 июля. Больно, но терпеть “пришельцев Нестора” не имела сил и желания”, - написала Татьяна Парчук.

Напомним, ранее журналист Денис Бигус в своем сюжете о махинациях Дениса Комарницкого среди прочего рассказал о его связях с вероятным кандидатом в мэры Киева от “Батькивщины” Виталием Нестором. Его жена фигурирует в "понятийных" соглашений с компьютера Комарницкого, а сам Нестор связан с совладелицей компании “Столица Групп” Владой Молчановой - также, согласно расследованию, тесно связанной с Комарницким.