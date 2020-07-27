Нападение России с крымского направления было бы "слишком драматичным шагом для Кремля", поэтому этого не произойдет

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передают "Крым.Реалии".

"Конечно, Россия имеет все для этого (для атаки материковой Украины из Крыма, - ред.), но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет", - заявил дипломат США.

Он также заверил, что США не отменит санкции против РФ, пока агрессор полностью не деоккупирует украинские территории.

"До этого времени санкции будут сохраняться. Конечно, всегда есть вероятность, что новая администрация или новый Конгресс решат что-то изменить, но я что-то очень сомневаюсь в этом. Думаю, учитывая поведение России, ни у кого не будет ни настроения, ни желания снимать с России санкции. Они будут действовать столько, сколько Россия будет незаконно оккупировать Крым", - резюмировал Волкер.

Ранее мы писали, что Россия делает все, чтобы превратить Крым в свою ядерную базу.

30 июня россияне наладили грузовое железнодорожное сообщение с Крымом по мосту через Керченский пролив. По словам Бориса Бабина, это является опасным симптомом, ведь железная дорога очень важна для обеспечения российских военных баз. С ней РФ сможет быстрее развертывать войска в случае обострения конфликта и превратить полуостров в плацдардм для новых наступлений.

"В Российской Федерации ядерное оружие и его обслуживание, согласно регламенту, осуществляется, прежде всего, железнодорожным транспортом. Поэтому сегодня наличие грузового ж/д сообщения в Крыму упрощает нуклеаризацию полуострова и позволит создать ядерную базу для российской армии", - подчеркнул Борис Бабин.

Напомним, раскрыты планы Путина после возвращения в ПАСЕ.

Как сообщала Politeka, крымчане решили уничтожить полуостров, чтобы «насолить» Путину.

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