Кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук могла осуществлять сепаратистскую деятельность во время своей мэрской каденции в городе Рава-Русская.

Как сообщает Апостроф, об этом написал в Facebook народный депутат Гео Лерос.

Он также указал на откровенно пророссийские заявления, которые делала Верещук раньше.

"Посмотрел выпуск про Ирину Верещук, оказывается, она хотела присоединить Раву-Русскую к ЕС, в обход всей Украины, даже обратилась с письмом к Европарламенту. И это признак сепаратизма, она как государственный чиновник, допустила, что Украина может быть разделена, подобный сценарий был реализован в Крыму. Верещук выступала против вступления в НАТО, и в парламенте её относят именно к носителям пророссийских ценностей. Открыл ещё несколько статей и прочитал её слова о Путине во время Майдана, когда она называла Россию "авторитаризмом с демократическим лицом": "Но если бы у нас был такой Путин, я бы за него голосовала. Он делает для России хорошо ... Он действует в интересах своей страны. Чтобы каждый президент так свою страну защищал. Вот натурально"… После выбора кандидата с такой идеологией, гонка за мэрское кресло превращается на борьбу пророссийского кандидата против действующего мэра. Такая вот технология типа "Кучма против Симоненко" 1999 года", - рассказал депутат.

По словам депутата, выдвижение спорного кандидата может быть политическим шагом со стороны Офиса президента, чтобы сохранить в должности действующего мэра.

"Не важно, сливает ли выборы сама Верещук или её разыграли в тёмную, но цель Офиса президента более чем ясна", - отметил он.