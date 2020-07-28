Политолог Петр Олещук в своей колонке проанализировал избирательную компанию в столице и назвал главных фаворитов
Об этом пишет Корреспондент.
«События в предвыборной кампании в Киеве меняются довольно быстро, вместе с тем, некоторые тенденции можно проследить уже достаточно уверенно. Вырисовывается перечень основных претендентов на должность городского головы. В частности, достаточно мощно вступил в кампанию лидер собственной новообразованной партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский, рейтинги которого уже выводят во второй тур», - пишет эксперт.
Также Петр Олещук назвал партии, которые с высокой долей вероятности попадут в горсовет.
«Тем более, что с выборами в Киевсовет ситуация еще более запутанная. Первые позиции делят ЕС и «Слуга народа». Высокие шансы попасть в раду имеет и «Победа Пальчевского» и «Сила и Честь» Смешка, что делает формирование большинства нетривиальной задачей», - констатировал политолог.
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Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, до второго тура выборов мэра Киева проходят два кандидата - Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.