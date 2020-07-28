Мер Києва Віталій Кличко виділив зі столичного бюджету ще понад мільярд гривень компанії “Еко-Буд-Трейд” смотрящєго Дениса Комарницького на будівництво ділянки Окружної дороги довжиною менше двох кілометрів. Про це йдеться у сюжеті журналіста Євгена Куксіна, опублікованому на YouTube, пише УНІАН.

За словами журналіста, будівництво 1,8 км Окружної дороги в Києві на даний момент обходиться платникам податків у 1,125 млрд грн.

“Невеличку ділянку Окружної дороги від вул. Богатирської до вул. Маршала Рокосовського) київська влада намагається побудувати з 2001 року. Роботи рушили з місця у 2014 році, коли на будівництва з бюджету міста було виділено 400 млн гриіень. Але, попри обіцянки Кличка, ані у 2017, ані у 208 році ділянку не було добудовано”, - розповів Куксін.

Він наголосив, що попри те, що будівництво фактично веде компанія “Адамант”, переможцем тендеру було ТОВ “Еко-Буд-Трейд” Дениса Комарницького, і саме на її рахунки пішли гроші з бюджету.

“Насправді ж структури, близькі до Комарницького, змогли стати ледь не центром бюджетних грошей вже за період Кличка. Бо ж київська влада без проведення тендерів віддала “Еко-Буд-Трейду” 359 млн грн вказаної окружної дороги і понад 440 млн грн на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту”, - заявив журналіст.

Причому, за його словами, вже в лютому минулого року КМДА видала розпорядження по збільшення вартості будівництва до 1,125 млрд грн. Куксін окремо наголосив, що підписав документ заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, адже мер у цей час був у відрядженні.

“Треба сказати, що Віталій Володимирович не дурень, адже прямо зараз саме це будівництво и саме це зростання в ціні є предметом кримінального розслідування, де прямо йдеться про штучне підвищення ціни з метою привласнення 800 млн гривень”, - підкреслив журналіст.

Він зазначив, що гроші було виділено компанії Комарницького попри встановлені факти відмивання грошей цією ж фірмою при будівництві Подільсько-Воскресенського мосту.

“Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту також під увагою правоохоронців. Бо “Еко-Буд-Трейд” отримала гроші на будівництво без тендерів. А далі ця компанія передає будівництво іншій компанії, а та в свою чергу робить так само. Результатом цього так званого “пінг-понгу” є той факт, що згідно з закритих аналітичних записок КМДА метро на Троєщину може з’явитися не раніше 2035 року. І тут важливе слово - “може”, - резюмував Євген Куксін.