Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский заявил, что доверие украинского народа к руководству страны стремительно падает. Об этом он сказал в эфире телеканала «News One».

Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» считает команду президента непрофессиональной.

«Нужно не пробежками президенту заниматься, а показать спортивную форму страны… Мы получили полное недоверие и неуважение народа к действиям нашего руководства. С каждым часом доверие к руководству страны падает. Оно начинает дезинтеграцию, развал. Набрав таких людей, которые ввели его в теплую ванну, что мы получим к осени? Мы прекрасно знаем, получим протестное голосование», – сказал Андрей Пальчевский.

Он высказал возмущение нецелевым использованием средств из фонда по борьбе с коронавирусом на ремонт дорог.

«Любой доктор высокого класса знает, что у него в резерве есть средства оперативные, клинические, неоперативные. Как можно было использовать деньги (ред. – из фонда по борьбе с коронавирусом) до того, как мы побороли болезнь? Потому что рядом с президентом бегают те, кто рассказывает, что все хорошо в стране. Естественно, принимаются решения. Но они неправильные, потому что нет у них человека или группы людей, которые могли бы серьезно докладывать об обстановке в стране», – заявил Пальчевский.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата – Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.