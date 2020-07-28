Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» возмущен невыполнением обещаний командой президента, с которыми он шел на выборы.

Об этом Андрей Пальчевский заявил в эфире телеканала «News One».

«Во время избирательной кампании Зеленский обещал референдумы по всем большим вопросам, начиная от (ред. – введения рынка) земли до Донбасса. А их нет. Нужно было откровенно сказать, что они пришли забрать землю, разделить Украину, а потом можно принять законы и прикрыть себя, как белочка хвостиком. Только это не получится. А вот накрыться тазиком получится», – сказал Пальчевский.

Он отметил, что вместо обещанной командой президента новой экономической модели развития Украины украинцы получают мизерные надбавки к зарплатам.

«30 лет нам морочат голову, добавляя к зарплатам 100-500 грн. Лучше бы нам сказали, какое количество денег зарабатывается на таможни, какое количество денег выплачивается Международному валютному фонду, почему такие низкие рентные ставки экспортерам? Коррупция разъела костяк нашей государственности», – заявил Андрей Пальчевский.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата – Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.