Одиозный «человек из МВД» Владимир Евдокимов, уличённый в связях с сепаратистами и криминалитетом, возобновил политическую карьеру, очевидно, нацелившись на высший эшелон власти. Речь об этом идёт в статье ««Смотрящий» за МВД: одиозный сепаратист Евдокимов возвращается в большую политику?», опубликованной изданием Голос.ua.

«Уволенный в 2014-м замминистра внутренних дел Владимир Евдокимов, подозреваемый в связях с российскими спецслужбами и сепаратизме, решил возобновить политическую карьеру – как и несколько лет назад, его снова прочат на кураторство правоохранительной системой в Офисе Президента, что в самом МВД едва ли поприветствуют», - говорится в публикации.

Автор отмечает, что недавно Евдокимов был избран замглавы Аграрной партии Украины, возглавляемой Михаилом Поплавским. «На сайте самой партии о Евдокимове говорится как о заместителе председателя – Михаила Поплавского, и лидере «новосозданной общественной организации «Мироносцы», о деятельности которой какая-либо публичная информация отсутствует», - подчёркивает он.

Евдокимов, который успел поработать практически при всех украинских правительственных составах и президентах, неоднократно был замечен в тесной дружбе с представителями криминалитета и отказывается комментировать солидное имущество.

«Дружба Евдокимова с донецким авторитетом Владимиром Полубатко по кличке «Футболист» обернулась для чиновника крымской яхтой. Как рассказали в Администрации морских портов Чёрного моря, после аннексии Крыма принадлежащая Евдокимову роскошная 23-метровая яхта «Marquis 690» не смогла покинуть акваторию полуострова. Но происхождении и наличии этого дорогого «актива» Евдокимов до сих пор хранит упорное молчание. А Полубатко сейчас скрывается в Дании, и финансирует террористические группировки в Луганской области Украины. Это при том, что в 2014, когда Евдокимов был заммининистра МВД боевики Полубатко постоянно нападали на украинских силовиков и военных», - говорится в статье.

Анализируя информацию о связях Евдокимова с российскими спецслужбами, автор упоминает, что в 2004-2005 он работал советником Посольства Украины в РФ. «Какие в действительности у него были обязанности, сейчас выясняет СБУ, но одно очевидно: при тесном сотрудничестве с РФ, ему явно посулили определённые преференции, но в обмен на что?» - отмечает он.

После Революции Достоинства не без помощи Геннадия Москаля, и, вероятно, Юрия Луценка в марте 2014 года Евдокимов занял пост заммнинистра МВД, и пролоббировал назначение на должность главы Луганского УМВД «народного милиционера» боевиков Анатолия Науменко. После этого Евдокимов был уволен.

«МВД многие годы остаётся лакомым кусочком для многих политических сил, и если, к примеру, ту же СБУ превратив в фактически коммерческий проект, далёкий от госбезопасности, то за МВД бои идут до сих пор, как и тогда… До последнего времени о Евдокимове не было слышно ничего. Его Фейсбук-страница содержит репосты сообщений МВД и коммуникаций Аграрной партии. Но удастся ли Евдокимову осилить «трамплин» от замглавы партии, например, к Ермаку? Поживём - увидим», - подытожил автор.