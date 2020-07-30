У Верховній Раді обговорили екологічні ініціативи

Про це голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований написав на своій сторінці у мережі Facebook. Znaj.ua наводить слова автора без коментарів.

Взяв участь у круглому столі, присвяченому законодавчим ініціативам у сфері державного екологічного контролю. Захід ініційований Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Обговорювали проекти Законів:

1) «Про державний екологічний контроль» (реєстр. №3091 від 19.02.2020), поданий народним депутатом України Олександром Маріковським, Олег Бондаренко та іншими;

2) «Про державний екологічний контроль» (реєстр. №3091-1 від 05.03.2020), поданий народним депутатом України Сергієм Кузьміних;

3) «Про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища» (реєстр. №3417 від 30.04.2020), поданий народним депутатом України Сергієм Штепою.

Державна екологічна інспекція підтримує необхідність прийняття рамкового основного документа, що відрегулює природоохоронну сферу. Таким є проект Закону №3091, поданий Олександром Маріковським, Олегом Бондаренко та цілою групою народних депутатів. Це перший комплексний документ, що охоплює усю природоохоронну сферу. Тут визначено правові та організаційні засади, основні принципи й порядок здійснення державного екологічного контролю, а також встановлюються підстави та порядок притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання за порушення природоохоронного законодавства.

✅ Усувається низка перепон, що послаблювали екологічний контроль. Знято необхідність попередження про планові заходи, розширено коло осіб, за зверненням яких можуть проводитися позапланові перевірки, збільшено строк тривалості заходів контролю (для деяких суб’єктів господарювання).

✅ Посилюється відповідальність за порушення природоохоронного

законодавства. Вперше в українській історії в цій галузі впроваджується господарська відповідальність для юридичних осіб та ФОПів. Вона буде двох видів – штраф або тимчасове обмеження тієї діяльності, що завдає шкоду екології. Тобто у підприємства-злісного порушника навіть можуть забрати чи тимчасово зупинити дію ліцензії.

✅ Встановлюється штраф за недопуск інспектора до перевірок – 100-200 кратний розмір мінімальної зарплати. В разі невиконання припису інспектора – штраф у шістдесятикратному розмірі мінімальної зарплати. Це нарешті знищить ганебну практику блокування роботи екоконтролю з боку керівників підприємств, які зараз просто дають наказ охороні не пропускати інспектора на прохідній та спокійно почуваються безкарними.

✅ Екологічний контроль стає відкритим внаслідок створення інтегрованої автоматизованої системи «Екологічний інспектор», до якої будуть вноситись плани перевірок, плани заходів та звіти. Причому ця система буде загальнодоступною, що зніме усі підозри щодо тиску держави на бізнес.

✅ Прибирається дублювання повноважень між різними державними установами. Функції з перевірки об’єктів господарювання зосереджено в Державній екологічній інспекції, а у Державної лісової охорони, Служби державної охорони природно-заповідного фонду України, органів рибоохорони та інших їх забирають. За останніми залишаться функції протидії порушникам, які є фізичними особами.

Разом з тим проект Закону №3091 потребує доопрацювання. Держекоінспекція свої зауваження та пропозиції передала Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Якщо буде обраний зважений підхід і будуть враховані усі зацікавлені сторони й позиції, цей Закон сприятиме реформуванню галузі.

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Проект Закону №3091-1 Сергія Кузьміних Державна екологічна інспекція НЕ підтримує. Він не відповідає викликам сьогодення щодо проведення державного екологічного контролю. Наведу кілька прикладів.

❌ Не наведено форми заходів екологічного контролю. Немає визначення термінів, що застосовуються в цьому законопроєкті. Ці терміни також не визначені жодними іншими актами законодавства. А відсутність правової визначеності дозволить вільне трактування Закону, чим можуть скористатися порушники, аби уникнути відповідальності.

❌ Встановлено 10 робочих днів для перевірки таких суб'єктів господарювання, як ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТЕС, ПрАТ «ММК імені Ілліча» тощо. ДЕІ вважає, що недостатньо для проведення ефективних заходів зазначених 10 робочих днів. Такі терміни можна встановлювати для окремого цеху, дільниці, невеликого суб’єкта господарювання, але не вищезазначені.

❌ Найбільшою перепоною в роботі ДЕІ є недопуск інспекторів до проведення перевірок. Цей проєкт Закону не врегульовує перелік підстав для відмови. А це вкрай важливо.

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Проект закону №3417 Сергія Штепи Державна екологічна інспекція вважає, що за результатами розгляду у першому читанні доцільно ВІДХИЛИТИ. Позапланові перевірки – це складова частина загальних заходів державного контролю у сфері охорони довкілля. Нема потреби створювати окремий закон, що буде суперечити наявним.