Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 1 по 7 листопада обіцяє поступове похолодання: максимум повітря досягне +13° на початку тижня, а мінімум опуститься до +6° у суботу, коли також можливі опади.

Жителі регіону вже відчули перше різке похолодання минулого тижня, і цього разу синоптики попереджають про подальше зниження температури в Одеській області з 1 по 7 листопада: максимум повітря не перевищить +13°, а мінімум опуститься до +6°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура коливатиметься від +6° до +13°, а нічна — від +5° до +11°.

У неділю, 1 листопада, повітря прогріється вдень до +13°, а вночі похолодає до +8°. Хмарність мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 2 листопада, денна температура утримається на позначці +12°, нічна — близько +8°. Хмарність залишиться мінливою, без опадів.

У вівторок, 3 листопада, вдень очікується +13°, вночі — +10°. Небо вкриють хмари з проясненнями, опадів не буде.

У середу, 4 листопада, стовпчики термометрів вдень зупиняться на +11°, а вночі — на +11°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 5 листопада, температура помітно знизиться: вдень +9°, вночі +5°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 6 листопада, вдень потеплішає до +10°, а вночі похолодає до +5°. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 7 листопада, завершить тиждень найпрохолодніший день: вдень +6°, вночі +6°. Небо буде малохмарним, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 1 листопада, з максимумом +13°, а найпрохолоднішим — субота, 7 листопада, коли температура опуститься до +6°. Загальний перепад за тиждень складе 7°, а опади можливі лише в суботу, 7 листопада.

Через поступове зниження температури та перепад у 7° синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У суботу, коли можливі опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними на дорозі.

Раніше Politeka повідомляла, що одеську область напередодні накривали дощі.

Також Politeka повідомляла, що синоптики попереджали про похолодання в Одеській області з 29 жовтня по 4 листопада.

Як повідомляла Politeka, одеську область раніше вже накривало різке похолодання з 28 жовтня по 3 листопада.