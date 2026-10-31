Мешканцям Біленьківської громади в жовтні продовжують видавати продуктові набори від Всесвітньої продовольчої програми ООН, а частина отримувачів може претендувати ще й на грошову виплату 900 гривень на людину.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області вже активно видається, а натомість у Запорізькій області восени 2026 року триває інша програма підтримки - для мешканців Біленьківської громади. Протягом жовтня Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) продовжує надавати там продуктові набори, а окремим отримувачам можуть нарахувати ще й грошову допомогу в розмірі 900 гривень на людину.

Розраховувати на гроші можуть не всі, а лише ті жителі громади, які відповідають одразу кільком умовам програми. Водночас саме отримання продуктового набору й оновлення даних ще не гарантують нарахування коштів.

Хто може отримати 900 гривень

Грошова виплата передбачена для мешканців Біленьківської громади, які одночасно відповідають трьом умовам: вони проживають у громаді, мають право на продуктовий набір від ВПП ООН та отримали його саме в жовтні, а також не отримують грошової допомоги від ВПП або іншої гуманітарної організації.

Ті, хто вже отримує інші виплати від ВПП або гуманітарних організацій, на комбіновану допомогу - набір плюс 900 гривень - претендувати не зможуть. Зокрема, це стосується людей, які отримують допомогу мешканцям прифронтових громад (10 800 гривень за шість місяців або по 1 800 гривень щомісяця) чи допомогу евакуйованим і постраждалим від обстрілів (12 300 гривень на три місяці).

Які дані потрібно перевірити

Під час отримання продуктового набору важливо переконатися, що благодійний фонд «СпівДія», який є партнером ВПП, має актуальні дані про отримувача. Перевірити потрібно номер телефону, банківські реквізити (IBAN), індивідуальний податковий номер за наявності, а також паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує особу.

Якщо будь-які з цих даних змінилися або раніше були вказані неправильно, про це слід одразу повідомити представників партнера ВПП під час видачі допомоги. Помилки чи застаріла інформація можуть ускладнити або взагалі унеможливити нарахування коштів.

Коли надійдуть гроші

Якщо людині призначать грошову допомогу, вона отримає SMS-повідомлення від UN WFP. Самі виплати планують здійснювати в листопаді. Якщо в отримувача немає банківського рахунку з реквізитами IBAN, він може обрати отримання коштів через Western Union або Укрпошту.

Допомога безкоштовна: куди звертатися

Участь у програмі безкоштовна, і ніхто не має права вимагати гроші чи послуги в обмін на реєстрацію або отримання гуманітарної допомоги. Про такі випадки варто повідомляти на гарячу лінію ВПП ООН. Для уточнення інформації працюють дві гарячі лінії: БФ «СпівДія» за номером 044 333 97 68 та ВПП ООН за номером 0 800 600 122 - обидві щодня з 08:00 до 18:00.

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