Известный предприниматель в интервью изданию Фокус поделился своими ожиданиями от похода в политику.

"Я бы хотел быть, как Ангела Меркель. Шесть сроков непрерывного процветания страны, наибольшие успехи, и никто не знает, что она делает. Я, например, в молодых политиков не верю априори. Я понимаю, что среди них есть умные люди с горящим сердцем и глазами, но они не понимают, как устроен этот мир, как работает национальный банк, они не понимают нашего места в мире и не знают нашей истории", - заявил он.

Кроме того, Пальчевский рассказал о том, какие люди его поддерживают.

"Русскоговорящие патриоты Украины и украиноговорящие граждане, устремленные вперед, которых в этой стране подавляющее большинство. Люди, которые смотрят не на глечики и пчел, а в будущее, и понимают, что, если мы в этот раз не начнем перезагружать страну, следующего раза уже не будет", - считает лидер политсилы "Перемога Пальчевского".

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата - Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.